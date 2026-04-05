Баскетбол Новости

«Попади мы ещё два броска — затянули бы концовку». Тренер «Пари НН» — о проигрыше «Зениту»

«Попади мы ещё два броска — затянули бы концовку». Тренер «Пари НН» — о проигрыше «Зениту»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (72:88).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
72 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Лукач - 21, Зоткин - 15, Карпенков - 12, Ключенков - 10, Хоменко - 9, Якушин - 5, Буринский, Платонов, Симаев, Шендеров
Зенит: Шаманич - 23, Джузэнг - 16, Мун - 10, Воронцевич - 9, Мартюк - 8, Бако - 6, Роберсон - 5, Емченко - 5, Фрейзер - 3, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв

«Мы начали первую половину неуверенно, промазали свои броски, сделали много потерь и ушли на большую разницу. Ребята не совсем восстановились после тяжёлого перелёта в Екатеринбург, а также сказалась короткая ротация. Но парни проявили характер во второй половине, показали, что даже в таких условиях можно бороться с такой командой, как «Зенит».

Попади мы ещё где-то два броска — могли бы затянуть концовку. Было близко, но не удалось. Всё равно молодцы, парни молодцы. Спасибо зрителям, они давали нам энергию в этой погоне за «Зенитом». К сожалению, не получилось продлить победную серию», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

