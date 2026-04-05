Главная Баскетбол Новости

Видео: брат Николы Йокича осадил болельщика «Спёрс», который попытался его подразнить

Старший брат центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича Страхиня Йокич осадил болельщика «Сан-Антонио Спёрс» во время матча команд. Игра закончилась победой «Наггетс» в овертайме со счётом 136:134. Никола Йокич набрал 40 очков.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
136 : 134
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 21, Джонсон - 17, Мюррэй - 15, Гордон - 15, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 7, Строутер - 6, Браун - 5, Джонс, Джонс, Холмс, Пикетт, Симпсон, Родди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Касл - 20, Васселл - 18, Шампани - 18, Фокс - 14, Харпер - 12, Джонсон - 10, Барнс - 8, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

Инцидент произошёл после того, как Никола Йокич получил удар в горло и упал. Один из болельщиков «Спёрс» начал смеяться над трёхкратным MVP. Страхиня, который находился в VIP-ложе за спиной фаната, встал и закричал на него, жестом приказав сесть на место. Болельщик подчинился.

«Болельщик «Спёрс» только что получил нагоняй, потому что он поддразнивал или праздновал в сторону Страхини Йокича. Он заставил фаната «Спёрс» быстро сесть на место, лол», — написала журналистка Рейчел Странд в социальной сети Х.

Ассист Панарина и трипл-дабл Йокича. Главные события в спорте за 2 апреля
