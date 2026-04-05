Видео: брат Николы Йокича осадил болельщика «Спёрс», который попытался его подразнить

Старший брат центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича Страхиня Йокич осадил болельщика «Сан-Антонио Спёрс» во время матча команд. Игра закончилась победой «Наггетс» в овертайме со счётом 136:134. Никола Йокич набрал 40 очков.

Инцидент произошёл после того, как Никола Йокич получил удар в горло и упал. Один из болельщиков «Спёрс» начал смеяться над трёхкратным MVP. Страхиня, который находился в VIP-ложе за спиной фаната, встал и закричал на него, жестом приказав сесть на место. Болельщик подчинился.

«Болельщик «Спёрс» только что получил нагоняй, потому что он поддразнивал или праздновал в сторону Страхини Йокича. Он заставил фаната «Спёрс» быстро сесть на место, лол», — написала журналистка Рейчел Странд в социальной сети Х.