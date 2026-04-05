Никола Йокич: до сих пор считаю, что Вембаньяма изменит НБА и баскетбол в целом

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе колорадской команды «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, подтвердил свою позицию насчёт перспектив 22-летнего лидера клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы.

«Когда я впервые играл против него, то сказал вам, ребята, что он изменит лигу и баскетбол в целом. Я до сих пор так считаю, и у него есть все шансы стать самым уникальным баскетболистом в истории», — приводит слова Йокича портал Hoopshype.

Ранее Никола Йокич назвал Виктора Вембаньяму самым уникальным двусторонним игроком НБА.