Игрок «Монако» разбил лицо сопернику ударом кулака в матче чемпионата Франции

Матч чемпионата Франции между «Монако» и «Дижоном» (108:95) завершился потасовкой в концовке встречи.
Фото: Кадр из трансляции
В последние минуты игры в трёхсекундной зоне произошла стычка, в ходе которой игрок «Монако» Жуанн Бегарен нанёс удар кулаком Кантену Лоссе из «Дижона». Лоссе попытался ответить, но его сдержали другие игроки. Баскетболист «Дижона» покинул зал с окровавленным лицом, чтобы получить медицинскую помощь.
Обе команды получили удаления и технические фолы. «Монако Баскет» одержал уверенную победу над «Дижоном» во французской лиге, обеспечив себе преимущество в заключительной двойной игре сезона Евролиги.