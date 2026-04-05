Игрок «Монако» разбил лицо сопернику ударом кулака в матче чемпионата Франции

Матч чемпионата Франции между «Монако» и «Дижоном» (108:95) завершился потасовкой в концовке встречи.

Фото: Кадр из трансляции

В последние минуты игры в трёхсекундной зоне произошла стычка, в ходе которой игрок «Монако» Жуанн Бегарен нанёс удар кулаком Кантену Лоссе из «Дижона». Лоссе попытался ответить, но его сдержали другие игроки. Баскетболист «Дижона» покинул зал с окровавленным лицом, чтобы получить медицинскую помощь.

Обе команды получили удаления и технические фолы. «Монако Баскет» одержал уверенную победу над «Дижоном» во французской лиге, обеспечив себе преимущество в заключительной двойной игре сезона Евролиги.