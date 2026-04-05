«Самый уникальный игрок в истории, с ним точно надо что-то делать». Йокич — о Вембаньяме

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе колорадской команды «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, лестно высказался в адрес 22-летнего лидера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы, объяснив, как можно нейтрализовать его.

«Виктор Вембаньяма, пожалуй, самый уникальный игрок в истории, и с ним определённо нужно что-то делать, чтобы вывести из равновесия, не давать ему прыгать. Толкайте его, используйте все приёмы, которые никогда раньше не использовали, и тогда всё получится», — приводит слова Йокича портал Hoopshype.