«Чикаго» может повысить ассистента до главного тренера вместо Донована — источник

«Чикаго» может повысить ассистента до главного тренера вместо Донована — источник
Ассистент главного тренера «Чикаго Буллз» Уэс Анселд может быть повышен до главного тренера команды по окончании сезона. Об этом сообщает Chicago SunTimes.

«Существует реальная вероятность того, что «Буллз» проведут поиск нового главного тренера в ближайшие две недели или просто повысят Уэса Анселда, поскольку весь тренерский штаб имеет контракты как минимум до следующего сезона», — говорится в сообщении.

Ожидается, что либо вице-президент по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас, либо главный тренер Билли Донован, либо оба могут не вернуться в команду в следующем сезоне. Донован при этом может остаться в организации на другой должности, перейдя на работу в офис по примеру Брэда Стивенса из «Бостон Селтикс».

Однако, по мнению источника, этот сценарий маловероятен, так как Донован всё ещё получает удовольствие от тренерской работы.

