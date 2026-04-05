«Атланта» отчислила Калеба Хьюстана, чтобы подписать центрового

«Атланта» отчислила Калеба Хьюстана, чтобы подписать центрового
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» отчислил 23-летнего канадского форварда Калеба Хьюстана, сообщает RotoWire Staff для CBS Sports.

Команда пошла на этот шаг, чтобы освободить место для 28-летнего американского центрового Тони Брэдли, который подписал контракт с «Хоукс» до конца сезона. «Атланте» потребовалось усиление в переднюю линию из-за травмы лодыжки 30-летнего австралийца Джока Ландейла.

Хьюстан начинал сезон как игрок с двусторонним контрактом, а в феврале был переведён на стандартное соглашение. В 18 матчах за «Хоукс» четвёртый сезон в лиге набирал в среднем 2,3 очка за 4,2 минуты на паркете.

