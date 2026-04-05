Глава Евролиги подтвердил готовность обсуждать партнёрство с НБА в Европе

Комментарии

Новый генеральный директор Евролиги Чус Буэно подтвердил, что открыт к обсуждению партнёрства с НБА по поводу возможного выхода американской лиги на европейский рынок.

«Слишком рано говорить, возможно ли это и как это сделать. Мы все знаем, что это непросто, и нам (заинтересованным сторонам баскетбола) пока не удавалось этого сделать. Но я думаю, мы все можем согласиться с тем, что фрагментация снижает ценность и создаёт трения. Поэтому я сказал, что, если НБА привлечёт капитал и решит инвестировать время и ресурсы в Европу, мы [Евролига и её клубы] должны быть открыты к обсуждению того, как мы можем развивать игру и бизнес вместе, чтобы все получили выгоду. Мы все будем защищать наилучшие интересы наших клубов, владельцев, капитала… но между нами есть доверие, чтобы вести честные разговоры. Европейский баскетбол слишком важен и заслуживает великого будущего», — написал Буэно на своей странице в социальной сети.

Буэно также сообщил, что представил акционерам план роста лиги и увеличения стоимости клубов, который получил одобрение. Он заявил, что будет защищать интересы клубов и выступает за здоровую дискуссию со всеми вовлечёнными сторонами.

Сейчас читают:
НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол
НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол
