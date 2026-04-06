Адельман: не хочу, чтобы Йокича игнорировали лишь из-за того, что он трижды был MVP

Главный тренер клуба «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман поддержал кандидатуру 31-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе колорадской команды серба Николы Йокича, выступающего на позиции центрового, в присуждении ему звания Самого ценного игрока (MVP) по итогам регулярного сезона-2025/2026.

«Йокич — лучший игрок в мире. Я просто не хочу, чтобы люди игнорировали нашего парня лишь из-за того, что он трижды становился MVP», — приводит слова Адельмана аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Ранее Никола Йокич назвал Виктора Вембаньяму самым уникальным двусторонним игроком НБА.