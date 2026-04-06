Желько Обрадович рассказал, вернётся ли к тренерской работе

Девятикратный победитель Евролиги серб Желько Обрадович, покинувший белградский «Партизан» в сезоне-2025/2026 из-за разногласий, рассказал, вернётся ли к тренерской работе.

«Я очень счастливый человек, потому что мог заниматься любимым делом. Это наполняло меня. Сейчас я занимаюсь другими вещами, на которые раньше не хватало времени. Я взял паузу.

В июне я поговорю с самим собой. Если я решу продолжить, это будет означать, что я нашёл мотивацию. Мотивация — это то, что движет нами независимо от нашей работы», — приводит слова Обрадовича словенское издание 24ur.

