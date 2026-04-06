Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Обрадович назвал двух баскетболистов, с кем мечтает поработать в качестве тренера

Обрадович назвал двух баскетболистов, с кем мечтает поработать в качестве тренера
Комментарии

Девятикратный победитель Евролиги Желько Обрадович, покинувший «Партизан» в сезоне-2025/2026, назвал двух баскетболистов, с которыми хотел бы поработать в качестве тренера.

«Никола Йокич и Лука Дончич, конечно. Потому что они блестящие игроки и потому что они получают удовольствие от игры в баскетбол. Это то, что наполняет меня как тренера — то, как они играют в баскетбол. Самое важное — они наслаждаются баскетболом», — приводит слова Обрадовича словенское издание 24ur.

В текущем сезоне Йокич провёл 62 матча за «Денвер Наггетс», набирая в среднем 27,9 очка, делая 12,9 подбора и 10,9 передачи. Серб лидирует в лиге по подборам и передачам, а также входит в десятку лучших по результативности.

Дончич, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», в текущем сезоне лидировал в лиге по очкам (33,5), добавляя 7,7 подбора и 8,3 передачи. 4 апреля стало известно, что словенский разыгрывающий пропустит остаток регулярного сезона НБА из-за растяжение задней мышцы бедра второй степени.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android