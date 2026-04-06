33 очка Райяна Рупера не помогли «Мемфису» избежать поражения от «Милуоки»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 131:115.

Самым результативным в составе победителей стал 23-летний американский разыгрывающий Райан Роллинз. Он принёс команде 24 очка, сделал четыре подбора и три передачи. Лучшую результативность в «Мемфисе» показал 21-летний французский защитник Райян Рупер. Он оформил трипл-дабл, записав на свой счёт 33 очка, 10 подборов и 10 результативных передач.

Для «Милуоки» эта победа стала второй в последних семи матчах. У «Мемфиса» это поражение стало четвёртым кряду.