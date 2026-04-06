Милуоки Бакс — Мемфис Гриззлиз, результат матча 6 апреля 2026, счет 131:115, регулярный чемпионат НБА в сезоне-2025/2026

33 очка Райяна Рупера не помогли «Мемфису» избежать поражения от «Милуоки»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 131:115.

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
131 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Роллинз - 24, Райан - 21, Тёрнер - 19, Принс - 19, Дженг - 17, Симс - 12, Грин - 6, Нэнс - 5, Кузма - 4, Адетокунбо - 2, Адетокунбо - 2, Харрис, Джексон
Мемфис Гриззлиз: Рупер - 33, Клейтон-мл - 20, Миллер-Уайтхэд - 16, Проспер - 13, Хендрикс - 11, Окани - 9, Баль - 8, Уильямсон - 5, Кауард, Спенсер, Джексон, Гибсон

Самым результативным в составе победителей стал 23-летний американский разыгрывающий Райан Роллинз. Он принёс команде 24 очка, сделал четыре подбора и три передачи. Лучшую результативность в «Мемфисе» показал 21-летний французский защитник Райян Рупер. Он оформил трипл-дабл, записав на свой счёт 33 очка, 10 подборов и 10 результативных передач.

Для «Милуоки» эта победа стала второй в последних семи матчах. У «Мемфиса» это поражение стало четвёртым кряду.

