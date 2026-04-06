«Финикс» нанёс «Чикаго» седьмое поражение подряд в НБА. У Букера — 30 очков

В ночь со 5 на 6 апреля мск на паркете «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Буллз» и «Финикс Санз». Гости выиграли встречу со счётом 120:110.

Лучшую результативность в «Финиксе» показал американский защитник Девин Букер, в его активе 30 очков, три подбора и четыре передачи. Самым результативным в составе «Чикаго» стал разыгрывающий Тре Джонс, который записал на свой счёт 29 очков, три подбора и шесть передач.

Проигравший седьмой матч подряд «Чикаго» в следующей игре примет «Вашингтон Уизардс», игра пройдёт в ночь на 8 апреля. «Финикс» в тот же день сыграет дома с «Хьюстон Рокетс».