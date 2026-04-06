Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бостон Селтикс — Торонто Рэпторс, результат матча 6 апреля 2026, счет 115:101, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бостон» обыграл «Торонто» и продлил победную серию
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 115:101.

Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 23, Кета - 18, Притчард - 17, Уайт - 10, Хозер - 8, Шейерман - 5, Вучевич - 4, Уолш - 4, Тонже, Харпер Мл., Гонсалес, Шульга, Гарза, Уильямс
Торонто Рэпторс: Уолтер - 16, Ингрэм - 15, Барретт - 15, Пёлтль - 14, Мюррей-Бойлс - 12, Барнс - 10, Мамукелашвили - 10, Шид - 7, Баттл - 2, Лоусон, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис, Мартин

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 26 очков. Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.

Лучшую результативность в составе «Торонто» показал Джа’Кобе Уолтер, который набрал 16 очков.

Таким образом, «Бостон» продлил победную серию в регулярном чемпионате до трёх матчей. «Торонто», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре игры.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА
