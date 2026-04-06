«Бостон» обыграл «Торонто» и продлил победную серию

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 115:101.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 26 очков. Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.

Лучшую результативность в составе «Торонто» показал Джа’Кобе Уолтер, который набрал 16 очков.

Таким образом, «Бостон» продлил победную серию в регулярном чемпионате до трёх матчей. «Торонто», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре игры.