«Миннесота» без Эдвардса дома проиграла «Шарлотт». У Ламело Болла 35 очков

В ночь с 5 на 6 апреля на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 122:108.

В составе победителей самым результативным стал американский защитник Ламело Болл, набравший 35 очков и сделавший три подбора и восемь передач.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский форвард Джулиус Рэндл, на счету которого 26 очков, восемь подборов и четыре передачи. Также французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.