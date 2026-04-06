«Миннесота» без Эдвардса дома проиграла «Шарлотт». У Ламело Болла 35 очков

В ночь с 5 на 6 апреля на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 122:108.

Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 26, Хиланд - 18, Досунму - 12, Гобер - 12, Конли - 11, Кларк - 9, Дивинченцо - 6, Рид - 6, Беранже - 4, Филлипс - 2, Андерсон - 2, Шеннон, Инглс, Пуллин, Фриман
Шарлотт Хорнетс: Болл - 35, Бриджес - 25, Уайт - 17, Книппел - 11, Уильямс - 8, Диабате - 8, Миллер - 7, Джеймс - 5, Тиллман - 4, Колкбреннер - 2, Грин, Коннотон, Манн

В составе победителей самым результативным стал американский защитник Ламело Болл, набравший 35 очков и сделавший три подбора и восемь передач.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский форвард Джулиус Рэндл, на счету которого 26 очков, восемь подборов и четыре передачи. Также французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

