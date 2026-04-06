Оклахома-Сити Тандер — Юта Джаз, результат матча 6 апреля 2026, счет 146:111, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Юта» разгромно проиграла «Оклахоме», потерпев девятое поражение подряд
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Юту Джаз». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 146:111.

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
146 : 111
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 21, Гилджес-Александер - 20, Уоллес - 16, Уильямс - 15, Дорт - 13, Карлсон - 11, Хартенштайн - 10, Джо - 9, Уильямс - 8, Митчелл - 7, Уильямс - 6, Карузо - 5, Маккейн - 3, Топич - 2, Уиггинс
Юта Джаз: Сенсабо - 34, Филиповски - 20, Михайлюк - 17, Бэйли - 14, Кончар - 9, Уильямс - 8, Чендлер - 5, Чьебв - 4, Кольер, Харклесс, Мбенг, Лав

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал Чет Холмгрен, набрав 21 очко.

Лучшую результативностью в «Юте» показал Брайс Сенсабо, который записал в свой актив 34 очка.

«Оклахома» продлила победную серию до пяти матчей. «Юта» продлила серию поражений до девяти игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Оклахома» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Юта» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс». Оба матча пройдут 8 апреля.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА
96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА
