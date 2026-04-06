«Юта» разгромно проиграла «Оклахоме», потерпев девятое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Юту Джаз». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 146:111.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал Чет Холмгрен, набрав 21 очко.

Лучшую результативностью в «Юте» показал Брайс Сенсабо, который записал в свой актив 34 очка.

«Оклахома» продлила победную серию до пяти матчей. «Юта» продлила серию поражений до девяти игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Оклахома» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Юта» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс». Оба матча пройдут 8 апреля.