«Лейкерс» с дабл-даблом Леброна проиграли «Далласу». Флэгг набрал 45 очков

В ночь со 5 на 6 апреля мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева выиграли встречу со счётом 134:128.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард хозяев Купер Флэгг. В его активе 45 очков, восемь подборов и девять передач. В составе гостей наивысшую результативность показал лёгкий форвард Леброн Джеймс, он смог оформить дабл-дабл из 30 очков и 15 ассистов. Лидер «озёрников» мог оформить трипл-дабл, но совершил девять подборов.

Защитник калифорнийской команды Лука Дончич не принимал участия в матче, так как получил травму в минувшей встрече с «Оклахома-Сити Тандер».