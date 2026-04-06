Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 6 апреля 2026, счет 134:128, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Лейкерс» с дабл-даблом Леброна проиграли «Далласу». Флэгг набрал 45 очков
Комментарии

В ночь со 5 на 6 апреля мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева выиграли встречу со счётом 134:128.

06 апреля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс: Флэгг - 45, Вашингтон - 15, Уильямс - 13, Маршалл - 13, Томпсон - 11, Багли III - 9, Кристи - 8, Миддлтон - 8, Гэффорд - 7, Пулакидас - 5, Пауэлл, Джонсон, Нембард, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Хэйс - 23, Хатимура - 21, Кеннард - 15, Ларэвиа - 14, Эйтон - 13, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Клебер - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Бафкин

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард хозяев Купер Флэгг. В его активе 45 очков, восемь подборов и девять передач. В составе гостей наивысшую результативность показал лёгкий форвард Леброн Джеймс, он смог оформить дабл-дабл из 30 очков и 15 ассистов. Лидер «озёрников» мог оформить трипл-дабл, но совершил девять подборов.

Защитник калифорнийской команды Лука Дончич не принимал участия в матче, так как получил травму в минувшей встрече с «Оклахома-Сити Тандер».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android