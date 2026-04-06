Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны подробности о процессе восстановления Луки Дончича после травмы

Стали известны подробности о процессе восстановления Луки Дончича после травмы
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич улетит в Европу, чтобы как можно скорее восстановиться от травмы, полученной во вчерашнем матче с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139).

Как сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания в соцсети X, после консультаций с медицинским штабом «Лейкерс» и собственными врачами словенец решил пройти специализированное лечение повреждения бедра второй степени в Европе, чтобы сократить срок восстановления.

Ранее сообщалось, что Дончич пропустит остаток регулярного сезона НБА. Для словенца это уже вторая подобная травма в текущем сезоне. Ранее он отсутствовал из-за растяжения задней поверхности бедра с 5 по 20 февраля.

НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Джо - 20, Дорт - 14, Уильямс - 10, Митчелл - 10, Маккейн - 8, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Холмгрен - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 7, Хартенштайн - 7, Карлсон - 4, Топич - 2, Барнхайзер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 15, Джеймс - 13, Хэйс - 12, Дончич - 12, Джеймс - 10, Вандербилт - 9, Эйтон - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Хатимура - 4, Клебер, Смарт
Сейчас читают:
Лука Дончич пропустит остаток регулярки. Но награды возможны даже с 64 играми. Как? Лука Дончич пропустит остаток регулярки. Но награды возможны даже с 64 играми. Как?
Леброн Джеймс теперь один. У «Лейкерс» — реальная беда Леброн Джеймс теперь один. У «Лейкерс» — реальная беда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android