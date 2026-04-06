Стали известны подробности о процессе восстановления Луки Дончича после травмы

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич улетит в Европу, чтобы как можно скорее восстановиться от травмы, полученной во вчерашнем матче с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139).

Как сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания в соцсети X, после консультаций с медицинским штабом «Лейкерс» и собственными врачами словенец решил пройти специализированное лечение повреждения бедра второй степени в Европе, чтобы сократить срок восстановления.

Ранее сообщалось, что Дончич пропустит остаток регулярного сезона НБА. Для словенца это уже вторая подобная травма в текущем сезоне. Ранее он отсутствовал из-за растяжения задней поверхности бедра с 5 по 20 февраля.