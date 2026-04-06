Голден Стэйт Уорриорз — Хьюстон Рокетс, результат матча 6 апреля 2026, счет 116:117, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

29 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Хьюстоном»
В ночь с 5 на 6 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 117:116.

06 апреля 2026, понедельник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 117
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Подзиемски - 18, Сантос - 15, Пэйтон II - 14, Порзингис - 9, Грин - 7, Спенсер - 7, Мелтон - 6, Карри - 6, Бэсси - 5, Ричард, Пост, Леонс
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 31, Шенгюн - 24, Смит II - 23, Томпсон - 18, Шеппард - 11, Холидей - 6, Исон - 2, Окоги - 2, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, на счету которого 31 очко, восемь подборов и восемь передач.

У хозяев наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Стефен Карри, у которого 29 очков, два подбора и четыре передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт» примет «Сакраменто», а «Хьюстон» отправится в гости к «Финиксу».

Таблица НБА
Календарь НБА
