29 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Хьюстоном»

В ночь с 5 на 6 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 117:116.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, на счету которого 31 очко, восемь подборов и восемь передач.

У хозяев наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Стефен Карри, у которого 29 очков, два подбора и четыре передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт» примет «Сакраменто», а «Хьюстон» отправится в гости к «Финиксу».