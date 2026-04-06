Регулярный чемпионат НБА: результаты игр в ночь с 5 на 6 апреля

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА: результаты игр в ночь с 5 на 6 апреля, как сыграл Леброн Джеймс, Стефен Карри, Шей Гилджес-Александер, Кевин Дюрант

Комментарии

В ночь с 5 на 6 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 6 апреля:

«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 115:101;
«Милуоки Бакс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:115;
«Чикаго Буллз» — «Финикс Санз» — 110:120;
«Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс» — 121:115;
«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:108;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз» — 146:111;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Орландо Мэджик» — 108:112;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:122;
«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:128;
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:138;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 116:117.

Самым результативным игроком игрового дня стал лёгкий форвард «Далласа» Купер Флэгг. В его активе 45 очков, восемь подборов и девять передач. Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс завершил встречу с дабл-даблом из 30 очков и 15 передач. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 29 очков. У лёгкого форварда «Хьюстона» Кевина Дюранта 31 очко. Разыгрывающий лидера НБА «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер оформил 20+4+7.

В ночь с 6 на 7 апреля состоится очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого будет сыграно пять матчей.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android