Тренер «Лейкерс» объяснил решение выпустить травмированных Дончича и Ривза

Тренер «Лейкерс» объяснил решение выпустить травмированных Дончича и Ривза
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что защитники Лука Дончич и Остин Ривз вышли на паркет во втором тайме матча с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139), несмотря на повреждения, потому что были допущены врачами, а данные о нагрузках не указывали на риск травмы.

НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Джо - 20, Дорт - 14, Уильямс - 10, Митчелл - 10, Маккейн - 8, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Холмгрен - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 7, Хартенштайн - 7, Карлсон - 4, Топич - 2, Барнхайзер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 15, Джеймс - 13, Хэйс - 12, Дончич - 12, Джеймс - 10, Вандербилт - 9, Эйтон - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Хатимура - 4, Клебер, Смарт

«Как тренер ты действуешь исходя из той информации, которая у тебя есть. Лука был допущен врачами. Когда Остин вернулся, я прямо спросил: «Я думал, он травмирован». Мне ответили: «Нет, он допущен врачами». Мы полагаемся на данные трекинга и смотрим на них после каждой игры — ускорения, прыжки, нагрузки. Несколько раз за сезон эти показатели выходили за пределы стандартных значений, и мы вносили коррективы.

Перед той игрой не было ничего, что указывало бы на то, что у кого-то из этих парней нагрузки зашкаливают. Оба этих парня постараются вернуться, так что наша задача — продлить сезон, чтобы они смогли это сделать», — цитирует Редика MSN.

