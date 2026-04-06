Тренер «Лейкерс» объяснил решение выпустить травмированных Дончича и Ривза

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что защитники Лука Дончич и Остин Ривз вышли на паркет во втором тайме матча с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139), несмотря на повреждения, потому что были допущены врачами, а данные о нагрузках не указывали на риск травмы.

«Как тренер ты действуешь исходя из той информации, которая у тебя есть. Лука был допущен врачами. Когда Остин вернулся, я прямо спросил: «Я думал, он травмирован». Мне ответили: «Нет, он допущен врачами». Мы полагаемся на данные трекинга и смотрим на них после каждой игры — ускорения, прыжки, нагрузки. Несколько раз за сезон эти показатели выходили за пределы стандартных значений, и мы вносили коррективы.

Перед той игрой не было ничего, что указывало бы на то, что у кого-то из этих парней нагрузки зашкаливают. Оба этих парня постараются вернуться, так что наша задача — продлить сезон, чтобы они смогли это сделать», — цитирует Редика MSN.