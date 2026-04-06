Россиянин Самсон Руженцев — герой 23-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

С 23 по 29 марта проходила 23-я неделя Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. «Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги. По итогам 23-й недели героем стал лёгкий форвард ЦСКА Самсон Руженцев, набравший 28,8% голосов.

Павел Савков из «МБА-МАИ», ставший вторым, получил 22,5% голосов. Андрей Лопатин (УНИКС) замкнул топ-3 (17,6%).

Первое место в турнирной таблице сейчас занимает действующий чемпион — ЦСКА (33 победы при трёх поражениях). На второй позиции располагается казанский УНИКС — 30 побед и шесть поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» (27 побед и 10 поражений).

