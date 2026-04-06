«Портленд» приступил к поиску нового тренера на следующий сезон

Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» при новом владельце Томе Дандоне начал поиск главного тренера на следующий сезон, сообщает The Stein Line.

Исполняющим обязанности главного тренера после отстранения Чонси Билапса из-за скандала с незаконными азартными играми назначен Тьяго Сплиттер. Под его руководством «Портленд» впервые с сезона-2020/2021 может завершить регулярный чемпионат с положительным балансом побед и поражений. Команда с результатом 40-38 занимает девятое место в Западной конференции и находится в зоне плей-офф.

Напомним, Билапс, возглавлявший «Блэйзерс» последние четыре сезона, отстранён НБА на неопределённый срок. Сплиттер, его ассистент, временно исполняет обязанности. С учётом прогресса Дени Авдии и скорого возвращения Дэмьена Лилларда после восстановления от разрыва ахиллова сухожилия «Портленд» считается одной из самых интригующих команд следующего сезона.