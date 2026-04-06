Купер Флэгг повторил достижение Уилта Чемберлена, набрав 96 очков за два матча

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг установил историческое достижение для новичков НБА. 19-летний баскетболист набрал 96 очков в двух последних матчах — больше, чем любой другой новичок со времён легендарного Уилта Чемберлена.

В матче с «Орландо Мэджик» Флэгг набрал 51 очко. В ночь на понедельник он помог «Маверикс» обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс» (134:128), записав на свой счёт 45 очков (14 из 27 с игры), девять передач и восемь подборов за 39 минут.

Флэгг стал первым новичком после Айверсона (1996), который оформил как минимум 40 очков в двух матчах подряд. И Чемберлен, и Айверсон в итоге выигрывали награду «Новичок года». Флэгг также является главным претендентом на этот трофей.