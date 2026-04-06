Купер Флэгг повторил достижение Уилта Чемберлена, набрав 96 очков за два матча

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг установил историческое достижение для новичков НБА. 19-летний баскетболист набрал 96 очков в двух последних матчах — больше, чем любой другой новичок со времён легендарного Уилта Чемберлена.

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
134 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Флэгг - 45, Вашингтон - 15, Уильямс - 13, Маршалл - 13, Томпсон - 11, Багли III - 9, Кристи - 8, Миддлтон - 8, Гэффорд - 7, Пулакидас - 5, Пауэлл, Джонсон, Нембард, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Хэйс - 23, Хатимура - 21, Кеннард - 15, Ларэвиа - 14, Эйтон - 13, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Клебер - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Бафкин

В матче с «Орландо Мэджик» Флэгг набрал 51 очко. В ночь на понедельник он помог «Маверикс» обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс» (134:128), записав на свой счёт 45 очков (14 из 27 с игры), девять передач и восемь подборов за 39 минут.

Флэгг стал первым новичком после Айверсона (1996), который оформил как минимум 40 очков в двух матчах подряд. И Чемберлен, и Айверсон в итоге выигрывали награду «Новичок года». Флэгг также является главным претендентом на этот трофей.

96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА
