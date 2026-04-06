«Я вижу сходство на баскетбольной площадке». Леброн — о сравнении себя с Купером Флэггом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос журналистов, видит ли он сходство между своим приходом в лигу и нынешним дебютом 19-летнего новичка «Даллас Маверикс» Купера Флэгга.

«Я люблю то, что он делает. Люблю то, что он приносит этой франшизе. Похоже, он любит игру. Он усердно работает. Джейсона Кидда немного критиковали вначале, потому что он иногда ставил его разыгрывающим. Я думал, это несправедливо. Я считаю, что здорово давать мяч в руки игроку, чтобы он мог пройти через трудности; когда ты проходишь через трудности, это позволяет тебе расти быстрее, чем другим игрокам. Именно это Пол Сайлас, царство ему небесное, сделал для меня. В мой дебютный сезон я, по сути, начинал разыгрывающим. Он позволял мне ошибаться и читать сложные защиты… Так что я вижу сходство в этом на баскетбольной площадке. Вне площадки немного по-другому», — цитирует Джеймса журналистка Эбби Джонс на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Флэгг установил историческое достижение для новичков, набрав 96 очков в двух матчах подряд, — это лучший показатель со времён Уилта Чемберлена. В текущем сезоне Флэгг набирает в среднем 21,1 очка, делает 6,6 подбора и 4,6 передачи за «Даллас», который лишился шансов на попадание в плей-ин.