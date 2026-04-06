Демар Дерозан поднялся на 16-е место в списке лучших снайперов в истории НБА

Форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан продолжил своё восхождение в историческом списке самых результативных игроков лиги. 36-летний баскетболист превзошёл достижение легендарного Оскара Робертсона и вышел на чистое 16-е место.

Знаковое событие произошло в матче с «Лос-Анджелес Клипперс». На 7-й минуте 41-й секунде первой четверти Дерозан со средней дистанции поразил кольцо над Дерриком Джонсом-младшим, после чего его суммарный счёт за карьеру превысил результат Робертсона (26 710 очков). Ранее на этой неделе он уже обошёл Доминика Уилкинса.

Следующей целью ветерана является Хаким Оладжьювон, на счету которого 26 946 очков. В текущем сезоне Дерозан провёл 77 матчей, набирая в среднем 18,4 очка (почти 50% с игры), 4,1 передачи и 2,9 подбора.