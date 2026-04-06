Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Демар Дерозан поднялся на 16-е место в списке лучших снайперов в истории НБА

Комментарии

Форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан продолжил своё восхождение в историческом списке самых результативных игроков лиги. 36-летний баскетболист превзошёл достижение легендарного Оскара Робертсона и вышел на чистое 16-е место.

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
109 : 138
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Картер - 21, Клиффорд - 18, Плауден - 15, Кардуэлл - 15, Рейно - 11, Дерозан - 9, Ачиува - 8, Монк - 7, Макдермотт - 3, Хейз - 2, Мюррэй, Юбэнкс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Коллинз - 25, Сандерс - 17, Гарлэнд - 17, Данн - 13, Миллер - 13, Лопес - 9, Джонс - 6, Матурин - 5, Омир - 5, Кристи - 2, Богданович, Вашингтон Мл., Батюм

Знаковое событие произошло в матче с «Лос-Анджелес Клипперс». На 7-й минуте 41-й секунде первой четверти Дерозан со средней дистанции поразил кольцо над Дерриком Джонсом-младшим, после чего его суммарный счёт за карьеру превысил результат Робертсона (26 710 очков). Ранее на этой неделе он уже обошёл Доминика Уилкинса.

Следующей целью ветерана является Хаким Оладжьювон, на счету которого 26 946 очков. В текущем сезоне Дерозан провёл 77 матчей, набирая в среднем 18,4 очка (почти 50% с игры), 4,1 передачи и 2,9 подбора.

Сейчас читают:
Скандальный игрок НБА проповедует на улице. После разрыва контракта ему явно нужна помощь
Видео
Скандальный игрок НБА проповедует на улице. После разрыва контракта ему явно нужна помощь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android