Марк Штейн: давно ожидаемый обмен Адетокунбо произойдёт в это межсезонье

Известный инсайдер НБА Марк Штейн поделился мнением, что форвард Яннис Адетокунбо покинет «Милуоки Бакс» в предстоящее межсезонье. Конфликт перерос в публичную плоскость и привёл к расследованию НБА.

«Ещё до того, как стало известно, что офис лиги начал расследование о том, должен ли «Милуоки» разрешить Адетокунбо вернуться на паркет, хотя «Бакс» уже не могут подняться выше 11-го места на Востоке, по лиге ходило сильное убеждение, что давно ожидаемый обмен Янниса наконец произойдёт в это межсезонье. Раздор, который выплеснулся наружу в последние дни, только укрепил эту веру», — написал Штейн на своём сайте.

Греческий форвард настаивает, что здоров, и недоволен решением клуба не выпускать его на площадку. «Бакс» утверждают, что он не восстановился после травмы колена. Ожидается, что Адетокунбо пропустит остаток сезона.

«Милуоки» впервые за 10 лет не попал в плей-офф. Яннис был главной фигурой в трейд-слухах весь сезон, но клуб не обменял его до дедлайна.