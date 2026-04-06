Донован Митчелл успокоил болельщиков «Кливленда» после травмы голеностопа

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл заявил, что с ним всё в порядке, несмотря на травму голеностопа, полученную в концовке победного матча с «Индиана Пэйсерс» (117:108).

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 108
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 38, Харден - 28, Брайант - 14, Эллис - 13, Шрёдер - 6, Нэнс - 6, Портер - 5, Страс - 4, Томлин - 3, Миникс, Энаруна, Проктор, Сарр
Индиана Пэйсерс: Топпин - 21, Поттер - 21, Слоусон - 19, Джексон - 15, Браун - 11, Питер - 8, Хафф - 6, Томпсон - 5, Джонс - 2, Уокер, Шеппард

«Вы, чёрт возьми, драматизируете», — цитирует Митчелла журналист Джексон Фликингер.

Звёздный защитник упал после вывиха лодыжки на последних минутах встречи, но сумел доиграть матч до конца, набрав 38 очков (16 из 27 с игры), сделав шесть подборов и шесть передач.

«Учитывая, что Джарретт Аллен и Эван Мобли уже играют с повреждениями, «Кавальерс» будут предельно осторожны с состоянием Митчелла перед плей-офф. «Кливленд» после обмена Джеймса Хардена имеет серьёзные титульные амбиции, и потеря лидера станет тяжёлым ударом», — выразил своё мнение Фликингер на странице в социальной сети Х.

