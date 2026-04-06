Стефен Карри стал 26-м игроком в истории НБА, достигшим 9000 попаданий с игры
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вписал своё имя в историю лиги. В матче с «Хьюстон Рокетс» (116:117) 38-летний защитник преодолел отметку в 9000 точных бросков с игры за карьеру, став 26-м игроком в истории НБА, которому покорилось это достижение.
НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 117
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Подзиемски - 18, Сантос - 15, Пэйтон II - 14, Порзингис - 9, Грин - 7, Спенсер - 7, Мелтон - 6, Карри - 6, Бэсси - 5, Ричард, Пост, Леонс
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 31, Шенгюн - 24, Смит II - 23, Томпсон - 18, Шеппард - 11, Холидей - 6, Исон - 2, Окоги - 2, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин
Карри, вернувшийся на паркет после 27 пропущенных матчей из-за травмы колена, провёл на площадке 26 минут и набрал 29 очков (реализовал 11 из 21 броска, из них пять трёхочковых) сделал два подбора и четыре передачи.
«Голден Стейт» с результатом 36-42 занимают 10-е место в Западной конференции. Следующий матч «Уорриорз» проведут дома с «Сакраменто Кингз».
