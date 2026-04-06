Стефен Карри стал 26-м игроком в истории НБА, достигшим 9000 попаданий с игры

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вписал своё имя в историю лиги. В матче с «Хьюстон Рокетс» (116:117) 38-летний защитник преодолел отметку в 9000 точных бросков с игры за карьеру, став 26-м игроком в истории НБА, которому покорилось это достижение.

Карри, вернувшийся на паркет после 27 пропущенных матчей из-за травмы колена, провёл на площадке 26 минут и набрал 29 очков (реализовал 11 из 21 броска, из них пять трёхочковых) сделал два подбора и четыре передачи.

«Голден Стейт» с результатом 36-42 занимают 10-е место в Западной конференции. Следующий матч «Уорриорз» проведут дома с «Сакраменто Кингз».