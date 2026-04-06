Кто стал главным героем 24-й недели Единой лиги сезона-2025/2026?

С 30 марта по 5 апреля состоялась 24-я неделя Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. «Чемпионат» подготовил опрос, где предлагает выбрать главного героя этого отрезка.

Голос можно отдать за Брендана Адамса («Бетсити Парма»), Патрика Миллера («Локомотив-Кубань»), Каспера Уэйра (ЦСКА), Джонни Джузэнга («Зенит») и Даниила Ключенкова («Пари Нижний Новгород»).

Если у вас не открывается опрос, он доступен по ссылке.

Напомним, лидером чемпионата в настоящий момент является действующий чемпион — ЦСКА (33 победы при трёх поражениях). На второй строчке располагается казанский УНИКС — 30 побед и шесть поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» (27 побед и 10 поражений).

Главные новости дня: