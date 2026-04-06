Стефен Карри — о первом матче с братом: это была мечта, которая сбылась

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился эмоциями после исторического события: в воскресном матче с «Хьюстон Рокетс» (116:117) он впервые в карьере сыграл со своим младшим братом Сетом Карри.

«О, чувак, это было особенное… Пережить такой момент… Это была мечта, которая сбылась, честно», — цитирует Карри Clutch Points.

Братья Карри никогда раньше не играли в одной команде в официальных матчах НБА. Сет Карри выступает за «Уорриорз» с декабря 2025 года. В этой игре Стефен набрал 29 очков, вернувшись после 27 пропущенных матчей из-за травмы, а Сет провёл на площадке 15 минут и отметился шестью очками.