Флэгг — о борьбе за награду «Новичок года»: я уверен в себе и знаю, на что способен

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг прокомментировал свои шансы выиграть награду «Новичок года» по итогам сезона.

«Думаю, это определённо некое заявление. Я уверен в себе и знаю, на что способен. Всё остальное уладится само собой», — цитирует Флэгга Basket News.

В пятницу, 3 апреля, 19-летний баскетболист набрал 51 очко против «Орландо», а в воскресенье, 5 апреля, в матче с «Лейкерс» (134:128) добавил 45 очков, 9 передач и 8 подборов. Он стал первым новичком с 1962 года, оформившим два матча подряд с 45+ очками.

Флэгг лидирует среди новичков с 20,8 очка за игру, форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Книппел набирает в среднем 18,7 очка.