Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку лучших игроков недели

Комментарии

По итогам матчей, прошедших с 30 марта по 5 апреля, Единая лига ВТБ назвала пятёрку лучших баскетболистов.

Лучшим игроком недели по показателю эффективности (33 балла) стал защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер. В единственном матче недели (победа над «Самарой») он набрал 21 очко, сделал 4 подбора и 7 передач.

Второй по эффективности (26 баллов) — Брэндан Адамс из «Пармы», чья команда одержала победу над «Енисеем». Также в активе американца 19 очков, 4 подбора и 6 передач.

В пятёрку также попали:

Антон Карданахишвили («Уралмаш») — 17 баллов за эффективность, 12 очков в среднем за игру, 6,5 передачи, 8 из 9 с игры (команда одержала одну победу при одном поражении);

Джонни Джузэнг («Зенит») — 16,7 балла за эффективность, 19 очков в среднем за игру, 3 подбора, 1,7 передачи (три победы в трёх матчах);

Иван Ухов (ЦСКА) — 16,5 балла за эффективность, 12 очков в среднем за игру, 2,5 подбора, 6 передач (две победы в двух матчах).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android