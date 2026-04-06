Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку лучших игроков недели

По итогам матчей, прошедших с 30 марта по 5 апреля, Единая лига ВТБ назвала пятёрку лучших баскетболистов.

Лучшим игроком недели по показателю эффективности (33 балла) стал защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер. В единственном матче недели (победа над «Самарой») он набрал 21 очко, сделал 4 подбора и 7 передач.

Второй по эффективности (26 баллов) — Брэндан Адамс из «Пармы», чья команда одержала победу над «Енисеем». Также в активе американца 19 очков, 4 подбора и 6 передач.

В пятёрку также попали:

Антон Карданахишвили («Уралмаш») — 17 баллов за эффективность, 12 очков в среднем за игру, 6,5 передачи, 8 из 9 с игры (команда одержала одну победу при одном поражении);

Джонни Джузэнг («Зенит») — 16,7 балла за эффективность, 19 очков в среднем за игру, 3 подбора, 1,7 передачи (три победы в трёх матчах);

Иван Ухов (ЦСКА) — 16,5 балла за эффективность, 12 очков в среднем за игру, 2,5 подбора, 6 передач (две победы в двух матчах).