«Чикаго Буллз» может уволить литовского вице-президента

Вице-президент «Чикаго Буллз» по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас может быть уволен после очередного неудачного сезона, сообщает инсайдер Марк Штейн.

По информации источника, в ближайшее время в клубе состоятся важные встречи для определения дальнейшего курса и будущее литовского функционера будет одним из ключевых вопросов. Нынешний сезон стал для Карнишоваса шестым на посту главы баскетбольного департамента «Буллз». За это время команда всего один раз выходила в плей-офф.

«Чикаго» потерял шансы на попадание в плей-офф. С 29 победами и 49 поражениями клуб занимает 12-е место в Восточной конференции.