«Москва-1» выиграла первенство России среди юниоров 2009 года рождения
В Москве завершилось первенство России среди юниоров 2009 года рождения. В финале встретились «Москва-1» и «Краснодарский край» — обе команды шли без поражений.

Фото: Пресс-служба Российской Федерации баскетбола (РФБ)

«Москва-1» начала матч с позиции силы, заставив соперника взять тайм-аут в начале пятой минуты. Краснодарский край ответил рывком 8:0 и впервые вышел вперёд, но к концу первой четверти москвичи набрали семь очков подряд и ушли на перерыв при счёте 26:22. Во втором периоде «Москва-1» быстро обеспечила первую двузначную разницу и удерживала комфортное преимущество, хотя концовка четверти прошла под диктовку краснодарцев — 51:43. Третий период столичная команда начала активно, разрыв вырос до 15 очков, а на последний перерыв команды ушли при счёте 77:61. В заключительной четверти Краснодарский край сократил отставание до четырёх очков, но в ключевые моменты «Москва-1» сохранила лидерство и победила 98:86.

Лидерами в составе победителей стали Никита Михеев (27 очков, 15 подборов) и Кирилл Григорий (24 очка). У краснодарцев ярко проявили себя Матвей Коваль (26 очков, 10 подборов) и Роман Ворсулев (21 очко).

В матче за третье место «Санкт-Петербург-1» победил «Челябинскую область-1» со счётом 84:76.

Итоговое положение команд:
1. «Москва-1».
2. «Краснодарский край».
3. «Санкт-Петербург-1».
4. «Челябинская область-1».
5. «Московская область-1».
6. «Пермский край».
7. «Санкт-Петербург-3».
8. «Москва-2».
9. «Белгородская область».
10. «Нижегородская область».
11. «Омская область».
12. «Самарская область-1».

