БК «Дубай» перенёс домашние матчи Евролиги и АБА-лиги в Сараево

Баскетбольный клуб «Дубай» объявил о переносе ближайших домашних игр в Евролиге и Адриатической лиге (ABA League) на арену Zetra в Сараево (Босния и Герцеговина). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Переносу подлежат два матча:

Евролига, 37-й тур: «Дубай Баскетбол» — «Анадолу Эфес» (10 апреля);

ABA League, Top 8, 7-й тур: «Дубай Баскетбол» — «Будучность» (13 апреля).

Решение принято совместно с руководством Евролиги. Арена в Сараеве станет временной домашней площадкой для эмиратской команды. Клуб продолжит тесно сотрудничать с лигой и отслеживать ситуацию в ОАЭ.

В этом сезоне Евролиги «Дубай» занимает 12-е место и имеет на своём счету 18 побед и 17 поражений.

