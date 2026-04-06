Джейлен Браун: Кета заслужил звание самого прогрессирующего игрока

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун заявил, что португальский центровой Неемиаш Кета достоин награды «Самый прогрессирующий игрок» по итогам сезона-2025/2026.

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
115 : 101
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 23, Кета - 18, Притчард - 17, Уайт - 10, Хозер - 8, Шейерман - 5, Вучевич - 4, Уолш - 4, Тонже, Харпер Мл., Гонсалес, Шульга, Гарза, Уильямс
Торонто Рэпторс: Уолтер - 16, Ингрэм - 15, Барретт - 15, Пёлтль - 14, Мюррей-Бойлс - 12, Барнс - 10, Мамукелашвили - 10, Шид - 7, Баттл - 2, Лоусон, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис, Мартин

После домашней победы над «Торонто Рэпторс» (115:101) Браун отметил прогресс португальца. «Неемиаш был великолепен. Он постоянно прогрессирует: защищает кольцо, завершает атаки, подбирает. По моему мнению, он один из самых прогрессирующих игроков в этом году. Не знаю, номинирован ли он на награду, но должен быть», — сказал Браун в послематчевом интервью.

Кета в 73 матчах набирает в среднем 10,2 очка, делает 8,4 подбора и 1,3 блок-шота за 25,5 минуты.

