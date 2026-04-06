Джейлен Браун: Кета заслужил звание самого прогрессирующего игрока

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун заявил, что португальский центровой Неемиаш Кета достоин награды «Самый прогрессирующий игрок» по итогам сезона-2025/2026.

После домашней победы над «Торонто Рэпторс» (115:101) Браун отметил прогресс португальца. «Неемиаш был великолепен. Он постоянно прогрессирует: защищает кольцо, завершает атаки, подбирает. По моему мнению, он один из самых прогрессирующих игроков в этом году. Не знаю, номинирован ли он на награду, но должен быть», — сказал Браун в послематчевом интервью.

Кета в 73 матчах набирает в среднем 10,2 очка, делает 8,4 подбора и 1,3 блок-шота за 25,5 минуты.