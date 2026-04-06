Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Прогресс Уотсона может привести к обмену Кэмерона Джонсона из «Денвера»

Комментарии

Форвард «Денвер Наггетс» Кэмерон Джонсон может быть обменян предстоящим летом. Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, клуб намерен переподписать стремительно прогрессирующего Пейтона Уотсона, что может привести к уходу 30-летнего Джонсона.

«Пейтон Уотсон станет одним из самых востребованных ограниченно свободных агентов — молодой парень, ворвавшийся в лигу и проводящий лучший сезон в карьере. Я общался с «Денвером» по ходу сезона — они хотят его сохранить, но на него большой спрос. Как это повлияет на Кэма Джонсона, нашего старого знакомого из «Бруклина»? Он хороший форвард для растягивания защиты, однако «Денверу» придётся смотреть на продление контрактов. У вас есть Йокич, Мюррэй, Аарон Гордон — нужно вписать их под потолок зарплат», — написал Скотто на своей странице в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android