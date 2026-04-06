Прогресс Уотсона может привести к обмену Кэмерона Джонсона из «Денвера»

Форвард «Денвер Наггетс» Кэмерон Джонсон может быть обменян предстоящим летом. Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, клуб намерен переподписать стремительно прогрессирующего Пейтона Уотсона, что может привести к уходу 30-летнего Джонсона.

«Пейтон Уотсон станет одним из самых востребованных ограниченно свободных агентов — молодой парень, ворвавшийся в лигу и проводящий лучший сезон в карьере. Я общался с «Денвером» по ходу сезона — они хотят его сохранить, но на него большой спрос. Как это повлияет на Кэма Джонсона, нашего старого знакомого из «Бруклина»? Он хороший форвард для растягивания защиты, однако «Денверу» придётся смотреть на продление контрактов. У вас есть Йокич, Мюррэй, Аарон Гордон — нужно вписать их под потолок зарплат», — написал Скотто на своей странице в социальной сети Х.