Сын Шакила О’Нила выиграл студенческий конкурс данков

Сын легендарного центрового Шакила О’Нила, форвард университета Сакраменто Стейт Шакил О’Нил стал победителем College Slam Dunk Championship в Индианаполисе. Как сообщает официальный сайт турнира, он исполнил данк honey dip, которым Винс Картер прославился в 2000 году, и получил за него 50 очков из 50 возможных.

В финале Шакил соревновался с Нико Эшли. После того как соперник не смог вовремя завершить свою вторую попытку, Шакилу достаточно было чисто выполнить заключительный бросок. Он завершил выступление обратным ветряным данком, который принёс ему победу.

Средняя статистика Шакила О’Нила в текущем сезоне — 5,3 очка и 3,2 подбора за игру.