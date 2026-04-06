Кендрик Перкинс: я выкуривал 500 блантов в неделю

Бывший центровой НБА, а ныне телевизионный аналитик Кендрик Перкинс в подкасте Road Trippin' Show на YouTube рассказал о своей борьбе с зависимостью от марихуаны.

«Я просто хочу, чтобы люди знали: это нормально — искать помощь, даже если это разговор два-три раза в неделю. Чёрт возьми, я был в этой чёртовой антидопинговой программе всё то время, что играл в НБА, потому что не мог отказаться от травки. У меня много сожалений о моей 14-летней карьере, потому что в межсезонье я ставил травку выше работы над своей игрой. Пока я выкуривал 500 блантов в неделю, я должен был делать 500 чёртовых бросков в неделю», — признался Перкинс.

Напомним, в 2008 году он стал чемпионом НБА в составе «Селтикс». Сейчас 41-летний аналитик работает на ESPN.

