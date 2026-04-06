Леброн: это был удар в самое сердце, когда стало известно, что Дончич выбыл

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, как отреагировал на новости о травмах одноклубников 27-летнего словенца Луки Дончича и 27-летнего соотечественника Остина Ривза.

«Это был удар под дых, в самое сердце, в грудь и в мозг, когда [стало известно, что] Лука… [выбыл из-за травмы] Я проснулся после дневного сна, увидел новость [об Остине Ривзе] и подумал: «Дерьмо», — приводит слова Джеймса репортёр Дэйв Макменамин на своей странице в социальной сети Х.