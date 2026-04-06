«Безусловно, один из величайших». Купер Флэгг — о Леброне

19-летний новичок техасского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» американец Купер Флэгг высказался об игре с 41-летним чемпионом НБА соотечественником Леброном Джеймсом, выступающим на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда я был маленьким, наблюдал за его карьерой. Это действительно впечатляет, в первую очередь, конечно, просто наблюдать за тем, как Леброн делает то, что делает до сих пор. Это сбывшаяся мечта. Такие моменты, когда ты можешь соперничать с кем-то вроде него, с его карьерой, — это просто невероятно. Он, безусловно, один из величайших», — приводит слова Флэгга аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.