Рич Пол объяснил, на ком лежит ответственность за травму Дончича

Известный агент Рич Пол прокомментировал травму разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, полученную в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139).

«Для тренера это непростая ситуация. В таких вещах ответственность всегда коллективная. Решения не принимаются одним человеком – всё строится на информации от медицинского штаба. В этой ситуации врачи дали добро на игру, поэтому его и выпустили», – приводит слова Пола портал ClutchPoints.

Дончич покинул площадку из-за растяжения задней поверхности бедра. Кроме того, после этой же встречи выбыл защитник команды Остин Ривз, получивший серьёзную травму левой косой мышцы живота. Оба игрока могут пропустить начало плей-офф. «Лейкерс» с балансом 50-28 занимают третье место в Западной конференции.

