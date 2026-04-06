Пистиолис объяснил, что нужно сделать ЦСКА, чтобы победить «Локо» в завтрашней игре

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями насчёт предстоящего матча армейцев с краснодарской командой «Локомотив-Кубань». Их встреча состоится завтра, 7 апреля, и начнётся в 20:00 мск.

«Матчи ЦСКА и «Локо» всегда особенные. Мы много раз встречались в этом сезоне, но важно не зацикливаться на предыдущих матчах, это будет абсолютно другая игра. Надо подойти к ней серьёзно и собранно, чтобы справиться с таким сильным соперником», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В рамках сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ команды из Москвы и Краснодара встречались между собой уже пять раз, и в четырёх встречах сильнее оказывались армейцы.