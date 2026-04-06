Главный тренер «Зенита» высказался о предстоящем матче с «Уралмашем»

Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Деян Радоньич высказался о предстоящем матче с екатеринбургской командой «Уралмаш». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» и начнётся в 19:30 мск.

«Думаю, что предстоящая игра, если учитывать плотный график, будет для нас очень сложной. Безусловно, «Уралмаш» провёл действительно отличный матч с УНИКСом. Сейчас у них есть уверенность, и нам нужно быть очень-очень сосредоточенными, готовыми играть с большой самоотдачей все 40 минут. В защите — придерживаться плана, в нападении — читать игру», — приводит слова Радоньича пресс-служба сине-бело-голубых.