Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томович заявил, чего ждёт от игры с ЦСКА и концовки сезона

Томович заявил, чего ждёт от игры с ЦСКА и концовки сезона
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович рассказал о задачах команды на оставшуюся часть регулярного чемпионата и поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы продолжаем выстраивать командную игру к встречам плей-офф. Там точно будет больше контакта и жёсткости, потребуется быстро принимать умные решения под давлением. Матч с лидером чемпионата – отличная возможность проверить, чего мы уже достигли в этих направлениях.

Конечно, мы держим в уме возможность обойти «Зенит» по итогам регулярного чемпионата. Здесь не всё зависит от нас, но мы в любом случае должны выполнить свою часть этой задачи.

В прошлой встрече с ЦСКА мы были близки к успеху, однако для победы над таким соперником надо играть ещё лучше. И это именно то, над чем мы работаем каждый день – стараемся прогрессировать с каждой тренировкой и игрой», – приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android