Томович заявил, чего ждёт от игры с ЦСКА и концовки сезона

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович рассказал о задачах команды на оставшуюся часть регулярного чемпионата и поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

«Мы продолжаем выстраивать командную игру к встречам плей-офф. Там точно будет больше контакта и жёсткости, потребуется быстро принимать умные решения под давлением. Матч с лидером чемпионата – отличная возможность проверить, чего мы уже достигли в этих направлениях.

Конечно, мы держим в уме возможность обойти «Зенит» по итогам регулярного чемпионата. Здесь не всё зависит от нас, но мы в любом случае должны выполнить свою часть этой задачи.

В прошлой встрече с ЦСКА мы были близки к успеху, однако для победы над таким соперником надо играть ещё лучше. И это именно то, над чем мы работаем каждый день – стараемся прогрессировать с каждой тренировкой и игрой», – приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.