Кьюбан рассказал, как был близок к обмену Коби Брайанта в «Даллас»

Кьюбан рассказал, как был близок к обмену Коби Брайанта в «Даллас»
Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, что в 2007 году был близок к обмену Коби Брайанта из «Лос-Анджелес Лейкерс», однако сделка сорвалась в последний момент.

«Это был 2007-й. Коби хотел уйти. А я в это время находился на шоу «Танцы со звёздами». Погуглите – я не выиграл. Там был парень, Элвис, ассистент на съёмках, фанат Коби до безумия. В перерывах я говорил: «Элвис, найди мне тихое место», и звонил Робу Пелинке, его агенту. Он мне говорит: «Окей, если договоришься с доктором Бассом». Я связался с Джерри Бассом, и он был готов к сделке.

Обсуждали вариант: два пика первого раунда, Джош Ховард и Джейсон Терри – за Коби. Я подумал: всё, сделка готова. Сказал Элвису: «Всё, мы это сделали». Пошёл дальше тренировать свой джайв. И тут звонок от Пелинки: Митч Капчак отговорил Кобе. Всё сорвалось. Вот настолько были близко.

Я всё это время разговаривал с Дирком Новицки. Он ответил: «Можешь даже меня обменять. Я бы тоже себя на Коби обменял». А я ему: «Нет, Дирк, в этом и смысл, чтобы вы играли вместе», – приводит слова Кьюбана аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

