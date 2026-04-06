Леброн заявил, что увидел уникальность Купера Флэгга ещё до его дебюта в НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, что увидел уникальность 19-летнего новичка «Даллас Маверикс» соотечественника Купера Флэгга ещё до того, как тот дебютировал в НБА.

«Я наблюдал за игрой Купера ещё со времён, когда он выступал в AAU за команду «Мэн Юнайтед». Так что я знал, что этот парень особенный, с тех пор. Похоже, Купер любит игру, усердно работает и становится лучше», — приводит слова Джеймса аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.