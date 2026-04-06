В «Чикаго» уволили двух ключевых сотрудников

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» приняло решение об увольнении исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям Артураса Карнишоваса и генерального менеджера Марка Эверсли. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«В «Чикаго Буллз» мы по-прежнему сфокусированы на создании команды, способной выступать на самом высоком уровне и в конечном счёте бороться за чемпионство. Мы намерены предпринять необходимые шаги, чтобы продвинуть клуб вперёд так, чтобы наши фанаты могли гордиться нами», — приводит слова президента «Чикаго» Майкла Рейнсдорфа пресс-служба клуба.

С момента назначения Карнишоваса в 2020 году «Буллз» одержали 224 победы при 254 поражениях, лишь один раз выйдя в плей-офф.

