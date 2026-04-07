«Он пытается меня убить». Леброн вспомнил, как играл против легендарного Коби Брайанта

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вспомнил, как играл против легендарного соотечественника Коби Брайанта.

«Клянусь, он меня постоянно обводил. Коби шёл по площадке и такой (показывает жест рукой. — Прим. «Чемпионата»): «Да, вот так, вот так». Он смотрел на Фила [Джексона], а я такой: «Что за чёртову комбинацию он разыгрывает?» И каждый раз, когда ему отдавали мяч, Коби начинал играть один на один. А я про себя думал: «О чёрт, никаких комбинаций. Этот парень пытается меня убить», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.